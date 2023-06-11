Рабио может перейти из «Ювентуса» в мадридский топ-клуб

28-летний французский полузащитник Адриен Рабио, контракт которого с туринским «Ювентусом» истекает по завершении нынешнего сезона, может продолжить карьеру в испанском топ-клубе.

По сообщениям журналистов Todofichajes, заинтересованность в услугах хавбека проявляет мадридский «Атлетико». Конкурентом «матрасников» в споре за игрока считается «Манчестер Юнайтед».

Рабио выступает за «Ювентус» с июля 2019 года. В минувшем розыгрыше чемпионата Италии полузащитник провел 32 встречи, в которых записал на свой счет восемь забитых мячей и четыре результативные передачи.