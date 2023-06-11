Погба может уехать к Роналду

Звездный французский полузащитник Поль Погба, правами на которого владеет туринский «Ювентус», может сменить клубную прописку в летнее трансферное окно, рапортуют журналисты 90min.

Согласно информации источника, интерес к футболисту «старой синьоры» проявляют клубы из чемпионата Саудовской Аравии. На ближнем Востоке Погба готовы платить почти 300 тысяч евро в неделю.

30-летний футболист вернулся в «Ювентус» летом прошлого года. Он заключил с туринским грандом долгосрочный контракт, рассчитанный до середины 2026 года. Трансферный ценник Погба сейчас составляет 20 миллионов евро.