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Погба может уехать к Роналду

11 Июня 2023 • 09:48 Комментировать

Звездный французский полузащитник Поль Погба, правами на которого владеет туринский «Ювентус», может сменить клубную прописку в летнее трансферное окно, рапортуют журналисты 90min.

Согласно информации источника, интерес к футболисту «старой синьоры» проявляют клубы из чемпионата Саудовской Аравии. На ближнем Востоке Погба готовы платить почти 300 тысяч евро в неделю.

30-летний футболист вернулся в «Ювентус» летом прошлого года. Он заключил с туринским грандом долгосрочный контракт, рассчитанный до середины 2026 года. Трансферный ценник Погба сейчас составляет 20 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Криштиану Роналду Поль Погба трансферы футбола - лето 2023
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