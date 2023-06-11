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Чемпионат Италии. Серия А

Онана высказался о будущем в «Интере»

11 Июня 2023 • 09:35 Комментировать (1)

Вратарь миланского «Интера» Андре Онана ответил на вопрос о своем будущем в итальянском клубе.

«Меня все устраивает в «Интере». На таком уровне нелегко предугадать свое будущее. Но я готов общаться с руководством. Окончательное решение будет за ними, а я приму его», - передает слова голкипера инсайдер Фабрицио Романо в своих социальных сетях.

Онана пополнил ряды «Интера» летом прошлого года, перебравшись из амстердамского «Аякса». Трудовое соглашение Андре с миланским грандом рассчитано до конца июня 2027 года.

В минувшем сезоне чемпионата Италии 27-летний камерунец провел 24 поединка, в которых пропустил 24 мяча.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Андре Онана
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Комментарии (1)
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NOBODY
11 Июня 2023 в 09:40
блин, одна ошибка была у него - когда пас налево дал не дефу, а куда-то в пустую зону...а так - стальные нервы, такой чувак. никогда не следил за его игрой ))
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