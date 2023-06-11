Онана высказался о будущем в «Интере»

Вратарь миланского «Интера» Андре Онана ответил на вопрос о своем будущем в итальянском клубе.

«Меня все устраивает в «Интере». На таком уровне нелегко предугадать свое будущее. Но я готов общаться с руководством. Окончательное решение будет за ними, а я приму его», - передает слова голкипера инсайдер Фабрицио Романо в своих социальных сетях.

Онана пополнил ряды «Интера» летом прошлого года, перебравшись из амстердамского «Аякса». Трудовое соглашение Андре с миланским грандом рассчитано до конца июня 2027 года.

В минувшем сезоне чемпионата Италии 27-летний камерунец провел 24 поединка, в которых пропустил 24 мяча.