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Чемпионат Италии. Серия А

«Марсель» может пригласить итальянского тренера

11 Июня 2023 • 08:22 Комментировать

Бывший итальянский защитник Фабио Гроссо, который в настоящий момент занимает пост главного тренера «Фрозиноне», может трудоустроиться во французском чемпионате. Об этом сообщается в социальных сетях инсайдера Николо Скиры.

Согласно информации источника, в услугах 45-летнего специалиста заинтересован «Марсель». Гроссо может перебраться в провансальский клуб в ближайшее время, поскольку его контракт с «Фрозиноне» истекает в конце нынешнего месяца.

В минувшем розыгрыше чемпионата Франции «Марсель» набрал 73 балла и финишировал на третьем месте в турнирной таблице.

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Евро-Футбол.Ру,
Марсель Фабио Гроссо
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