«Марсель» может пригласить итальянского тренера

Бывший итальянский защитник Фабио Гроссо, который в настоящий момент занимает пост главного тренера «Фрозиноне», может трудоустроиться во французском чемпионате. Об этом сообщается в социальных сетях инсайдера Николо Скиры.

Согласно информации источника, в услугах 45-летнего специалиста заинтересован «Марсель». Гроссо может перебраться в провансальский клуб в ближайшее время, поскольку его контракт с «Фрозиноне» истекает в конце нынешнего месяца.

В минувшем розыгрыше чемпионата Франции «Марсель» набрал 73 балла и финишировал на третьем месте в турнирной таблице.