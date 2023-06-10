«Ювентус» и «Атлетико» готовят громкий обмен звёздами

Мадридский «Атлетико» и туринский «Ювентус» обсуждают обмен футболистами. Как стало известно журналистам Todofichajes, испанский топ-клуб заинтересован в подписании центрфорварда «старой синьоры» Душана Влаховича.

«Матрасники» не готовы выплачивать полную стоимость бомбардира и хотят предложить итальянцам обмен. Мадридский клуб хочет отправить в Турин нападающего Жоау Фелиша. Кроме того, со стороны «Атлетико» в сделку может быть включен Альваро Мората. Окончательное слово в переговорах будет за главным тренером мадридцев Диего Симеоне.

Влахович оценивается в 75 миллионов евро. Общая стоимость Фелиша и Мораты составляет аналогичную сумму.