Маркус Тюрам выбирает между «Миланом» и «ПСЖ»

У нападающего Маркуса Тюрама в данный момент есть два реальных варианта для продолжения карьеры. Француз выбирает между «Миланом» и «ПСЖ», о чём сообщает журналист Маттео Моретто.

Источник отмечает, что «Милан» активно работает над трансфером Тюрама и во всю пытается убедить француза в состоятельности своего проекта. Ранее сообщалось, что «россонери» ждут окончательного ответа от нападающего до конца этой недели.

Напомним, Тюрам находится в статусе свободного агента после ухода из мёнхенгладбахской «Боруссии». 25-летний форвард отметился 13 голами и 6 ассистами в своём последнем сезоне в Бундеслиге.