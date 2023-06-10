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Чемпионат Италии. Серия А

Леау станет новой «десяткой» «Милана» в следующем сезоне

10 Июня 2023 • 15:47 Комментировать

Нападающий «Милана» Рафаэл Леау будет носить футболку под номером 10 в следующем сезоне. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в своих социальных сетях.

Напомним, «десятка» освободилась после того, как полузащитник Браим Диас вернулся в мадридский «Реал» после трёхгодичной аренды. Леау ранее носил в «Милане» футболку под номером 17.

Источник сообщает, что получение десятого номера было одним из условий продлений контракта. Леау недавно подписал с «россонери» новое соглашение до 2028 года, но в его контракте есть сумма отступных, которая составляет 175 миллионов евро.

Напомним, сезон-2022/23 стал самым успешным для Леау в плане результативности, ведь футболист забил 15 голов и отдал 10 ассистов в Серии А.

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Рафаэл Леау
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