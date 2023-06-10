Мама Рабио прибыла на переговоры с «Ювентусом»

Вероник Рабио, мать и агент полузащитника «Ювентуса» Адриена Рабио, прибыла в Турин на переговоры с руководством «старой синьоры». Напомним, у француза совсем скоро истекает контракт с командой Массимилиано Аллегри, но ещё есть вероятность, что Адриен останется в клубе.

Издание Rai Sport сообщает, что Вероник Рабио в ближайшее время проведёт переговоры с руководством «Ювентуса» и озвучит требования своего сына по новому контракту. Ранее сообщалось, что Адриен хочет зарабатывать около 10 миллионов евро в год.

Рабио выступает за «Ювентус» с лета 2019 года, когда пришёл свободным агентом из «ПСЖ». К французу сейчас также проявляют интерес клубы из Английской премьер-лиги.