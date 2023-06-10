Полузащитник мадридского «Реала» Браим Диас возвращается в свою команду после трёх лет аренды в «Милане». Об этом «королевский клуб» официально сообщил на своём сайте.

В заявлении команды также говорится, что Диас продлил свой контракт до 2027 года. В следующем сезоне Браим будет игроком первой команды. Испанец заменит в составе полузащитника Марко Асенсио, который ушёл свободным агентом и с большой долей вероятности скоро подпишет контракт с «ПСЖ».

Напомним, «Милан» хотел оставить Диаса и долго вёл переговоры о полноценном выкупе, но «россонери» в конечном итоге не смотри удовлетворить требования «Реала» по трансферу.