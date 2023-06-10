Главный тренер туринского «Ювентуса» Массимилиано Аллегри готов отказаться от вариантов с продолжением карьеры в Саудовской Аравии. Ранее ходили слухи, что итальянец может получить трёхкратное повышение зарплаты и увеличить свой годовой оклад до 21 миллиона евро в год.

Тем не менее, издание Il Corriere dello Sport сообщает, что Аллегри готов отказать клубам из Саудовской Аравии. Ранее говорилось об интересе к Массимилиано со стороны «Аль-Ахли» Джидда, но источник сообщает, что к итальянцу также проявлял интерес «Аль-Хиляль».

Агент Аллегри сегодня заявил, что его клиент собирается остаться в «Ювентусе», несмотря на слухи о возможном уходе.