«Милан» ожидает ответа от Тюрама до конца недели

«Милан» должен получить ответ от нападающего Маркуса Тюрама до конца этой недели. Французский форвард является приоритетным вариантом в атаку для команды Стефано Пиоли. Об этом сообщает журналист Даниэле Лонго.

Так как Тюрам находится в статусе свободного агента, его переход смотрится наиболее выгодным для команды во всех отношениях. Тем не менее, у футболиста есть и другие варианты для продолжения карьеры, включая «ПСЖ».

Источник отмечает, что в случае неудачи с Тюрамом, «Милан» обратит внимание на Джанлуку Скамакку из «Вест Хэма», которого «россонери» попробуют арендовать. Ещё одним запасным вариантом является Ноа Окафор из «Ред Булл Зальцбурга».