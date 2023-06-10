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Чемпионат Италии. Серия А

Бенитес – о возможном возвращении в «Наполи»: «Я жду»

10 Июня 2023 • 13:07 Комментировать

Бывший тренер «Наполи» Рафаэль Бенитес прокомментировал возможное возвращение на пост наставника команды. Напомним, тренерское кресло «партенопеи» остаётся вакантным после того, как Лучано Спаллетти покинул клуб после триумфальной победы в чемпионате Италии.

«Я жду. Хочу вернуться к работе и снова побеждать. У меня нет намерения сидеть без дела. Тем не менее, не всё зависит от меня, ведь не я принимаю решение по поводу нового тренера. Я буду готов оценить ситуацию и всё проанализировать», – цитирует Бенитеса Calciomercato.

Напомним, с назначением в «Наполи» также связывают таких специалистов, как Винченцо Итальяно и Луис Энрике.

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Евро-Футбол.Ру,
Рафаэль Бенитес Наполи
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