«Наполи» ведёт активную работу по приглашению Энрике

Руководство «Наполи» подыскивает нового главного тренера после отставки Лучано Спаллетти. По сообщениям в социальных сетях инсайдера Руди Галетти, итальянский клуб хочет пригласить на этот пост экс-рулевого сборной Испании Луиса Энрике.

По данным журналиста, неаполитанцы ведут активную работу по приглашению этого специалиста. В настоящий момент Энрике находится в статусе безработного. Последние три года Луис занимал пост наставника сборной Испании.

Напомним, что в минувшем сезоне «Наполи» досрочно стал чемпионом Италии. Неаполитанцы опередили серебряного призера - «Лацио» - на 16 баллов.