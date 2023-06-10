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Чемпионат Италии. Серия А

«Наполи» ведёт активную работу по приглашению Энрике

10 Июня 2023 • 12:06 Комментировать

Руководство «Наполи» подыскивает нового главного тренера после отставки Лучано Спаллетти. По сообщениям в социальных сетях инсайдера Руди Галетти, итальянский клуб хочет пригласить на этот пост экс-рулевого сборной Испании Луиса Энрике.

По данным журналиста, неаполитанцы ведут активную работу по приглашению этого специалиста. В настоящий момент Энрике находится в статусе безработного. Последние три года Луис занимал пост наставника сборной Испании.

Напомним, что в минувшем сезоне «Наполи» досрочно стал чемпионом Италии. Неаполитанцы опередили серебряного призера - «Лацио» - на 16 баллов.

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Евро-Футбол.Ру,
Наполи Луис Энрике
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