«Лацио» озвучил цену на Милинковича-Савича, у игрока остаётся год по контракту

Римский «Лацио» повесил ценник на своего полузащитника Сергея Милинковича-Савича, который этим летом хочет покинуть команду. По информации от журналиста Даниэле Лонго, «бьянкочелести» будут требовать 35 миллионов евро за хавбека, у которого в конце следующего сезона истекает контракт.

Напомним, Милинкович-Савич ранее входил в сферу интересов клубов из Английской премьер-лиги, но в последнее время наиболее предметный интерес к футболисту проявляет туринский «Ювентус». Правда, ещё неизвестно, согласится ли «старая синьора» платить за игрока требуемые 35 миллионов евро.

Милинкович-Савич закончил сезон с 9 голами и 8 ассистами в Серии А. Серб выступает за «Лацио» с 2015 года.