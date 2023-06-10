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Чемпионат Италии. Серия А

«Ювентус» выбирает из двух игроков замену Кьезе

10 Июня 2023 • 10:27 Комментировать

Туринский «Ювентус» начал подыскивать футболиста, который заменит атакующего полузащитника Федерико Кьезу. Вингер решил покинуть команду в летнее трансферное окно.

Согласно информации Fichajes, в сфере интересов «старой синьоры» находятся Вилли Ньонто, выступающий в чемпионате Англии за «Лидс», и Николо Дзаньоло, правами на которого владеет стамбульский «Галатасарай».

В минувшем сезоне чемпионата Турции Дзаньоло провел десять поединков, в которых отметился пятью забитыми мячами (один – с пенальти). В свою очередь Ньонто принял участие в 24 матчах Английской премьер-лиги, записав на свой счет два гола и четыре результативных паса.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Федерико Кьеза Николо Дзаньоло Вилли Ньонто трансферы футбола - лето 2023
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