«Ювентус» выбирает из двух игроков замену Кьезе

Туринский «Ювентус» начал подыскивать футболиста, который заменит атакующего полузащитника Федерико Кьезу. Вингер решил покинуть команду в летнее трансферное окно.

Согласно информации Fichajes, в сфере интересов «старой синьоры» находятся Вилли Ньонто, выступающий в чемпионате Англии за «Лидс», и Николо Дзаньоло, правами на которого владеет стамбульский «Галатасарай».

В минувшем сезоне чемпионата Турции Дзаньоло провел десять поединков, в которых отметился пятью забитыми мячами (один – с пенальти). В свою очередь Ньонто принял участие в 24 матчах Английской премьер-лиги, записав на свой счет два гола и четыре результативных паса.