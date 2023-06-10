Аллегри может сменить «Ювентус» на клуб из Саудовской Аравии

Главный тренер туринского «Ювентуса» Массимилиано Аллегри может оставить свой пост ради работы в Саудовской Аравии. По информации от La Gazzetta dello Sport, если итальянец получит выгодное финансовое предложение, то всерьёз задумается об уходе.

Напомним, руководство «Ювентуса» размышляет об увольнении Аллегри за неудовлетворительные результаты. Команда не смогла выиграть Лигу Европы и финишировала за пределами первой четвёрки в Серии А.

Аллегри вернулся в «Ювентус» летом 2021 года после двухлетней паузы в тренерской работе. Под руководством итальянца «старая синьора» с тех пор не выиграла ни одного трофея.