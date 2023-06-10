Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

Аллегри может сменить «Ювентус» на клуб из Саудовской Аравии

10 Июня 2023 • 10:14 Комментировать

Главный тренер туринского «Ювентуса» Массимилиано Аллегри может оставить свой пост ради работы в Саудовской Аравии. По информации от La Gazzetta dello Sport, если итальянец получит выгодное финансовое предложение, то всерьёз задумается об уходе.

Напомним, руководство «Ювентуса» размышляет об увольнении Аллегри за неудовлетворительные результаты. Команда не смогла выиграть Лигу Европы и финишировала за пределами первой четвёрки в Серии А.

Аллегри вернулся в «Ювентус» летом 2021 года после двухлетней паузы в тренерской работе. Под руководством итальянца «старая синьора» с тех пор не выиграла ни одного трофея.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Массимилиано Аллегри
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 10 Июня
10:50 · Италия. Серия А
«Лацио» озвучил цену на Милинковича-Савича, у игрока остаётся год по контракту
10:44 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» положил глаз на вингера из Эредивизи, которого также хочет «Лацио»
10:27 · Италия. Серия А
«Ювентус» выбирает из двух игроков замену Кьезе
10:14 · Италия. Серия А
Аллегри может сменить «Ювентус» на клуб из Саудовской Аравии
09:50 · Германия. Бундеслига
У Менье есть варианты с «Интером» и «Ювентусом», но игрок готов подождать предложение «Барселоны»
09:04 · Италия. Серия А
Кьеза принял решение о будущем в «Ювентусе»
04:19 · Италия. Серия А
Леонардо: «Обвинения в адрес Мальдини абсурдны»
04:05 · Италия. Серия А
«Милан» отказался от приобретения бомбардира «Монпелье»
02:17 · Италия. Серия А
Кассано: «Родители Тотти приняли меня как сына, я жил у них три месяца»
01:20 · Италия. Серия А
Мотта останется в «Болонье», специалиста связывали с «ПСЖ» и «Ювентусом»
00:58 · Англия. Премьер-лига
«Рома» нашла замену Абрахаму в АПЛ
09 Июня
23:59 · Англия. Премьер-лига
Стало известно, какие европейские клубы звали к себе Месси, не считая «Барселону» слухи
23:27 · Италия. Серия А
Кассано рассказал, как отказал туринскому «Ювентусу»
23:15 · Англия. Премьер-лига
«Челси» начал переговоры по трансферу Меньяна
22:47 · Италия. Серия А
«Туз» - Гаттузо может стать новым наставником «Сампдории»
Все новости
Рекомендуем