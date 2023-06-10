Кьеза принял решение о будущем в «Ювентусе»

Атакующий полузащитник Федерико Кьеза принял решение о своем будущем в туринском «Ювентусе». Как информируют журналисты Corriere dello Sport, вингер хочет покинуть «старую синьору» этим летом.

Руководство туринского гранда готово расстаться с футболистом, если за него предложат 30-35 миллионов евро. В подписании Федерико заинтересованы мюнхенская «Бавария» и английский «Ливерпуль».

Кьеза пополнил ряды «Ювентуса» осенью 2020 года. В завершившемся розыгрыше чемпионата Италии Федерико принял участие в 21 поединке, записав на свой счет два забитых мяча и пять результативных передач.