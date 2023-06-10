Леонардо: «Обвинения в адрес Мальдини абсурдны»

Бывший футболист итальянского «Милана», бразилец Леонардо, считает абсурдной мотивацию, которую обозначили в качестве причины увольнения Паоло Мальдини из «Милана».

- Мальдини не умеет работать с командой, управлять? Это абсурд. Да он же всю жизнь это делал. Причем скромно и честно. Я уверен, что за этим увольнением скрывается что-то другое. Не верю и в то, что на него повесили неудачные приобретения. Покупка игрока, это не так, что ты проснулся утром и подумал «хм, а не купить ли мне того игрока?». Это всегда коллективное решение, - цитирует слова Леонардо итальянское новостное агентство ITASportPress.