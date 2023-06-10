«Милан» отказался от приобретения бомбардира «Монпелье»

Несколько дней назад мы уже сообщали о том, что Милан вновь ищет таланты во французской Лиге 1, которая в последние годы исправно поставляет игроков в состав «россонери». Команда Стефано Пиоли положила глаз на Элье Ваи, который забил девятнадцать голов в минувшем сезоне.

Но, как сообщает сейчас издание L'Equipe, сейчас «Милан» отказался от планов по приобретению нападающего. Причина не уточняется, но, скорее всего, она связана с недавними административными переменами в составе клуба.

Минувший сезон «Милан» закончил лишь на четвертом месте во внутреннем чемпионате.