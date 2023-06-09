Кассано рассказал, как отказал туринскому «Ювентусу»

«Трудный ребенок» итальянского футбола, Антонио Кассано, рассказал о том, как едва не стал игроком туринского «Ювентуса». По его словам, тогдашний гегемон итальянского футбола предлагал ему очень серьезный контракт. Но Кассано предпочел «Рому» - он очень сильно хотел сыграть в одной команде с легендарным Франческо Тотти.

- «Ювентус» очень хотел меня. Предлагали большие деньги. Но я даже не рассматривал их предложение. Я очень хотел играть в одной команде с Тотти и потому договорился с «Ромой», - цитирует слова Антонио Кассано итальянское новостное агентство ITASportPress.