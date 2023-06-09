«Туз» - Гаттузо может стать новым наставником «Сампдории»

Итальянская «Сампдория» опустилась в Серию Б, но, одновременно с этим, клуб обрел новых владельцев, которые сейчас решают срочные вопросы. Например, ищут нового наставника, потому что возглавлявший «Сампдорию» во второй половине минувшего чемпионата сербский специалист подал в отставку, не сумев решить фактически невозможную задачу.

Как уточняет итальянское новостное агентство ITASportPress, вслед за Лукой Готти стало известно имя еще одного специалиста, с которым идут переговоры. И это небезызвестный харизматичный экс-полузащитник «Милана» Дженнаро Гаттузо, который остается без работы после расставания с испанской «Валенсией».