​Итальяно встретился с руководством «Фиорентины»

Главный тренер «Фиорентины» Винченцо Итальяно встретился с руководителями клуба в ресторане. Как сообщает на своём сайте журналист Альфредо Педулла, встреча прошла продуктивно. Обе стороны выразили готовность продолжать сотрудничество и двигаться вперёд.

Стоит сказать, что действующий контракт Итальяно с «фиалками» рассчитан до конца сезона 2023/2024.

«Фиорентина» хорошо выступила в завершившемся сезоне. Команда заняла восьмое место в Серии А, а также дошла до финалов Кубка Италии и Лиги конференций. В финалах команда Итальяно проиграла «Интеру» и «Вест Хэму» соответственно (по 1:2).