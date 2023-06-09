Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

​Итальяно встретился с руководством «Фиорентины»

09 Июня 2023 • 16:20 Комментировать

Главный тренер «Фиорентины» Винченцо Итальяно встретился с руководителями клуба в ресторане. Как сообщает на своём сайте журналист Альфредо Педулла, встреча прошла продуктивно. Обе стороны выразили готовность продолжать сотрудничество и двигаться вперёд.

Стоит сказать, что действующий контракт Итальяно с «фиалками» рассчитан до конца сезона 2023/2024.

«Фиорентина» хорошо выступила в завершившемся сезоне. Команда заняла восьмое место в Серии А, а также дошла до финалов Кубка Италии и Лиги конференций. В финалах команда Итальяно проиграла «Интеру» и «Вест Хэму» соответственно (по 1:2).

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Фиорентина Винченцо Итальяно
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 09 Июня
16:20 · Италия. Серия А
​Итальяно встретился с руководством «Фиорентины»
14:37 · Италия. Серия А
​«Реал» вместо Кейна планирует подписать чемпиона мира 1 слухи
14:30 · Италия. Серия А
Появилась новая информация о будущем Моуринью
14:28 · Италия. Серия А
«ПСЖ» хочет подписать известного вратаря
14:19 · Италия. Серия А
В «Интере» рассказали, когда станет известно будущее Шкриньяра
13:17 · Англия. Премьер-лига
«Челси» и «Реал» сразятся за Лаутаро Мартинеса 4
09:53 · Англия. Премьер-лига
У Тилеманса есть три варианта для продолжения карьеры
09:34 · Италия. Серия А
«Милан» хочет перехватить игрока у «Реала»
09:25 · Италия. Серия А
«Милан» хочет подписать трёх футболистов
09:10 · Италия. Серия А
Неста отреагировал на увольнение Мальдини из «Милана»
08:48 · Италия. Серия А
Ибрагимович назвал 11 лучших одноклубников за карьеру 1
07:51 · Англия. Премьер-лига
Президент «Фиорентины» назвал фанатов «Вест Хэма» животными 1
07:07 · Италия. Серия А
Новеллино: «Рад, что «Сампдорию» спасли»
06:09 · Италия. Серия Б
«Бари» сравнял счёт в игре с «Кальяри» на 96-й минуте, ответная игра - в воскресенье
04:43 · Италия. Серия А
Барези советует тифози «Милана» не отчаиваться из-за Мальдини
Все новости
Рекомендуем