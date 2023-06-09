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Чемпионат Италии. Серия А

​«Реал» вместо Кейна планирует подписать чемпиона мира слухи

09 Июня 2023 • 14:37 Комментировать

«Реалу» после ухода Карима Бензема остро нужен качественный футболист в центр нападения. Слухи активно связывали мадридский клуб с Гарри Кейном, однако в последнее время интерес «сливочных» к англичанину охладел, о чём пишет TodoFichaes.

По данным источника, в «Реале» считают, что они не отобьют высокую стоимость Кейна – за форварда, которому скоро исполнится 30, этим летом нужно заплатить не менее 100 миллионов евро.

На этом фоне предпочтительным кандидатом для «Реала» стал Лаутаро Мартинес из «Интера». Отмечается, что стоимость чемпиона мира не превысит 80 миллионов евро. При этом аргентинец на четыре года младше Кейна.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Интер Милан Гарри Кейн Лаутаро Мартинес трансферы футбола - лето 2023
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