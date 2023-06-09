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Чемпионат Италии. Серия А

Появилась новая информация о будущем Моуринью

09 Июня 2023 • 14:30 Комментировать

Несмотря на поражение «Ромы» в финале Лиги Европы, руководители клуба довольны выступлениями команды под руководством Жозе Моуринью. Как сообщает TodoFichaes, «волки» уже начали переговоры с португальским тренером о новом контракте.

По данным источника, «Рома» предложит Моуринью трудовой договор до конца сезона 2025/2026. Действующее же соглашение связывает Особенного с римским клубом до средины 2024 года.

Отмечается, что Моуринью счастлив в «Роме», поэтому достижение договорённости не должно стать проблемой.

Напомним, что ранее слухи связывали Жозе Моуринью с «ПСЖ».

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Евро-Футбол.Ру,
Рома Жозе Моуринью
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