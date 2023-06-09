Появилась новая информация о будущем Моуринью

Несмотря на поражение «Ромы» в финале Лиги Европы, руководители клуба довольны выступлениями команды под руководством Жозе Моуринью. Как сообщает TodoFichaes, «волки» уже начали переговоры с португальским тренером о новом контракте.

По данным источника, «Рома» предложит Моуринью трудовой договор до конца сезона 2025/2026. Действующее же соглашение связывает Особенного с римским клубом до средины 2024 года.

Отмечается, что Моуринью счастлив в «Роме», поэтому достижение договорённости не должно стать проблемой.

Напомним, что ранее слухи связывали Жозе Моуринью с «ПСЖ».