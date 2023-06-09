В «Интере» рассказали, когда станет известно будущее Шкриньяра

Президент миланского «Интера» Стивен Чжан не стал отвечать на вопрос о потенциальном переходе словацкого защитника Милана Шкриньяра во французский «ПСЖ».

«Милан всегда был одним из моих любимых футболистов. Его трансфер в «ПСЖ»? Отвечу на этот вопрос только после финала Лиги чемпионов», - передает слова руководителя La Gazzetta dello Sport.

Шкриньяр выступает за миланский гранд с лета 2017 года. Срок действующего контракта между сторонами истекает по завершении сезона-2022/2023.

В минувшем розыгрыше чемпионата Италии защитник провел 21 матч, получил три желтые карточки и один раз был удален.