«Милан» хочет перехватить игрока у «Реала»

Атакующий полузащитник «Вильяреала» Самуэль Чуквуезе имеет вариант продолжения карьеры в итальянском чемпионате. Согласно данным инсайдера Джанлуки ди Марцио, заполучить игрока в свои ряды хочет «Милан». «Россонери» начали предварительные переговоры по трансферу.

Главным конкурентом миланского гранда в споре за 24-летнего нигерийского футболиста считается мадридский «Реал».

В минувшем сезоне чемпионата Испании Чуквуэзе принял участие в 37 поединках за «жёлтую субмарину», записав на свой счет шесть забитых мячей и четыре результативные передачи.

Контракт Самуэля с испанским клубом рассчитан до лета 2024 года. Его трансферный ценник – 20 миллионов евро.