Неста отреагировал на увольнение Мальдини из «Милана»

Бывший футболист «Милана» Алессандро Неста прокомментировал увольнение Паоло Мальдини с поста технического директора клуба.

«Не знаю, что случилось, но это вне всякой логики. Иностранные активы, которые приезжают в Италию, это, конечно, плюс, поскольку они приносят деньги и идеи. Но они должны изучать историю клуба, как ранее сказал Карло Анчелотти», - передает слова Несты инсайдер Джанлука ди Марцио.

Напомним, что по итогам минувшего сезона миланский гранд финишировал на четвертом месте в чемпионате Италии. Команда Стефано Пиоли набрала 70 баллов после 38 туров.