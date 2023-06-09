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Чемпионат Италии. Серия А

Неста отреагировал на увольнение Мальдини из «Милана»

09 Июня 2023 • 09:10 Комментировать

Бывший футболист «Милана» Алессандро Неста прокомментировал увольнение Паоло Мальдини с поста технического директора клуба.

«Не знаю, что случилось, но это вне всякой логики. Иностранные активы, которые приезжают в Италию, это, конечно, плюс, поскольку они приносят деньги и идеи. Но они должны изучать историю клуба, как ранее сказал Карло Анчелотти», - передает слова Несты инсайдер Джанлука ди Марцио.

Напомним, что по итогам минувшего сезона миланский гранд финишировал на четвертом месте в чемпионате Италии. Команда Стефано Пиоли набрала 70 баллов после 38 туров.

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Алессандро Неста Паоло Мальдини
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