Новеллино: «Рад, что «Сампдорию» спасли»

Итальянская «Сампдория» вылетает в Серию Б, но, как ни странно, это происходит с чувством воодушевления, и не только среди фанов, но и среди ее бывших тренеров - ведь клуб нашел новых инвесторов.

Так, тренировавший клуб с 2002 по 2007 год Вальтер Новеллино, которому на днях исполнилось 70 лет, заявил, что очень доволен развязкой, по его словам, он внимательно следил за всей сагой.

- Самое опасное позади! Я следил за ситуацией, я не хотел, чтобы «Сампдория» плохо закончила. Тем не менее, я до сих пор не понимаю, как клуб мог в принципе угодить в такое положение, - цитирует слова Новеллино итальянское новостное агентство ITASportPress.