Барези советует тифози «Милана» не отчаиваться из-за Мальдини

Легендарный Франко Барези поделился своим мнением о расставании «Милана» и Паоло Мальдини, с которым он выступал в заключительной части своей карьеры на поле.

- Любовь и признание заслуг Паоло будут всегда. Тифози, которые, конечно же, очень расстроены, я хочу сказать то, что всегда нужно думать о благе клуба. Потому им нужно проявить в этом вопросе зрелость. Они много раз ее проявляли. Только вместе, объединившись, мы добьемся желаемого, - цитирует слова Франко Барези итальянское новостное агентство ITASportPress.

Франко Барези выступал за «Милан» в период с 1977 по 1993 год.