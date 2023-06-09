«Жмоты» - экс-боссы «Кьево» не отдают желающему возродить клуб бизнесмену историческое имя

В 2021 году мы уже сообщали о проблемах «Кьево», который наделал немало шуму в Серии А в золотые годы итальянского футбола в начале текущего столетия. Клуб обанкротился и был сослан в любители, но и там продержался буквально пару недель. И вот в коммуне Вигазио возник проект возрождения клуба во главе с Лукой Кампеделли, местным бизнесменом.

Подобный ренессанс в последние годы пережили и другие клубы из Италии, в том числе и «Наполи», когда-то пребывавший в таком же состоянии - если не нокаута, то нокдауна точно. «Парме», к примеру, удалось вернуть себе историческое имя, а вот «Кьево» - пока нет.

Бывшие кураторы обанкротившегося клуба, Ренцо Паноццо и Лука Тонинелли, что называется, «уперлись» и готовы судиться по этому поводу, сообщает итальянское новостное агентство ITASportPress.