Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

«Рома» может подписать известного форварда из Испании

08 Июня 2023 • 19:47 Комментировать

В летнее трансферное окно «Рома» рассчитывает усилить линию нападения. Как сообщает портал Goal со ссылкой на Calciomercato, в шорт-листе клуба Серии А находится Альваро Мората из «Атлетико».

Отмечается, что 30-летний Мората хотел бы вернуться в Италию, где ранее он выступал за «Ювентус».

Альваро Мората оценивается экспертами портала transfermarkt в 25 миллионов евро. В сезоне 2022/2023 испанский нападающий провёл 45 матчей, в которых забил 15 голов и отдал три результативных паса.

Также на радаре «Ромы» находятся такие известные форварды, как Мауро Икарди и Уилфрид Заха.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Рома Атлетико Мадрид Альваро Мората Мауро Икарди Уилфрид Заха трансферы футбола - лето 2023 уилфрид з
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 08 Июня
19:47 · Италия. Серия А
«Рома» может подписать известного форварда из Испании
19:39 · Англия. Премьер-лига
«Наполи» предлагает новый контракт Киму на фоне интереса «Манчестер Юнайтед»
18:33 · Италия. Серия А
Джеко получил предложение из Турции – известны детали
16:41 · Германия. Бундеслига
«Бавария» нашла альтернативу Райсу
15:53 · Англия. Премьер-лига
Трансфер Кима Мин Джэ в «Манчестер Юнайтед» зависит от будущего Магуайра
15:37 · Италия. Серия А
«Барселона» всё ещё сохраняет интерес к Амрабату, Хави находится в контакте с игроком
14:54 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» выслушает предложения по Жоржиньо, игрок интересен трём клубам из Серии А 4
14:39 · Англия. Премьер-лига
«Интер» требует за Онана 60 миллионов евро, «Челси» может включить в сделку Лукаку 1
13:58 · Италия. Серия А
«Милану» интересен тренер из Испании
13:55 · Германия. Бундеслига
«Интер» заинтересован в форварде «Герты» слухи
13:52 · Англия. Премьер-лига
Сарри хочет воссоединиться с Жоржиньо в «Лацио»
13:28 · Италия. Серия А
Милинкович-Савич покинет «Лацио», другой клуб из Серии А начал работу над трансфером
12:57 · Италия. Серия А
Мората – один из вариантов для «Ювентуса» в случае ухода 2
12:53 · Италия. Серия А
Брат Софьяна Амрабата рассказал о планах футболиста
12:13 · Италия. Серия А
В «Аталанте» сообщили, что не обсуждают с «Торино» возможный выкуп Миранчука
Все новости
Рекомендуем