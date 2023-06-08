«Рома» может подписать известного форварда из Испании

В летнее трансферное окно «Рома» рассчитывает усилить линию нападения. Как сообщает портал Goal со ссылкой на Calciomercato, в шорт-листе клуба Серии А находится Альваро Мората из «Атлетико».

Отмечается, что 30-летний Мората хотел бы вернуться в Италию, где ранее он выступал за «Ювентус».

Альваро Мората оценивается экспертами портала transfermarkt в 25 миллионов евро. В сезоне 2022/2023 испанский нападающий провёл 45 матчей, в которых забил 15 голов и отдал три результативных паса.

Также на радаре «Ромы» находятся такие известные форварды, как Мауро Икарди и Уилфрид Заха.