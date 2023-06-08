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Чемпионат Италии. Серия А

«Барселона» всё ещё сохраняет интерес к Амрабату, Хави находится в контакте с игроком

08 Июня 2023 • 15:37 Комментировать

Каталонская «Барселона» сохраняет интерес к полузащитнику «Фиорентины» Софьяну Амрабату. По информации от инсайдера Ашрафа бен Айада, вероятность перехода марокканца в стан «сине-гранатовых» до сих пор сохраняется.

Источник отмечает, что сам футболист мечтает о переходе и находится в тесном контакте с главным тренером «Барселоны» Хави Эрнандесом. Ранее испанский специалист признался, что его команда летом хочет приобрести двух полузащитников.

Амрабат ранее также был интересен клубам из Английской премьер-лиги. «Барселона» может попробовать взять игрока в аренду с последующим правом выкупа.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Фиорентина Хави Эрнандес Софьян Амрабат трансферы футбола - лето 2023
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