Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

«Милану» интересен тренер из Испании

08 Июня 2023 • 13:58 Комментировать

«Милан» может пойти на смену главного тренера в обозримом будущем. Как сообщает TodoFichaes, «россонери» интересен рулевой «Хетафе» Хосе Бордалас. Отмечается, что 59-летнему специалисту интересен вариант с «Миланом», но «Хетафе» надеется сохранить его.

Второй раз в карьере Хосе Бордалас принял «Хетафе» в конце апреля. С тех пор в семи матчах команда добилась трёх побед при двух ничьих и двух поражениях. Одиннадцати очков в семи турах команде хватило для того, чтобы решить задачу по сохранению прописки в Ла Лиге на следующий сезон.

Как известно, сейчас «Милан» тренирует Стефано Пиоли.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Милан Хетафе Стефано Пиоли Хосе Бордалас
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 08 Июня
14:54 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» выслушает предложения по Жоржиньо, игрок интересен трём клубам из Серии А
14:39 · Англия. Премьер-лига
«Интер» требует за Онана 60 миллионов евро, «Челси» может включить в сделку Лукаку
13:58 · Италия. Серия А
«Милану» интересен тренер из Испании
13:55 · Германия. Бундеслига
«Интер» заинтересован в форварде «Герты» слухи
13:52 · Англия. Премьер-лига
Сарри хочет воссоединиться с Жоржиньо в «Лацио»
13:28 · Италия. Серия А
Милинкович-Савич покинет «Лацио», другой клуб из Серии А начал работу над трансфером
12:57 · Италия. Серия А
Мората – один из вариантов для «Ювентуса» в случае ухода
12:53 · Италия. Серия А
Брат Софьяна Амрабата рассказал о планах футболиста
12:13 · Италия. Серия А
В «Аталанте» сообщили, что не обсуждают с «Торино» возможный выкуп Миранчука
11:30 · Италия. Серия А
Канчельскис считает, что Кокорин помог бы «Фиорентине» в финале Лиги конференций
11:26 · Италия. Серия А
Анчелотти прокомментировал увольнение Мальдини из «Милана»
10:59 · Италия. Серия А
«Торино» хочет получить скидку на трансфер Алексея Миранчука
10:10 · Англия. Премьер-лига
Трансфер Кима Мин Джэ в «Манчестер Юнайтед» становится всё ближе
07:51 · Италия. Серия А
Глеб рассказал, где нужно продолжить карьеру Миранчуку
06:20 · Италия. Серия А
Итальяно: «Проиграли два финала, хотя играли очень хорошо»
Все новости
Рекомендуем