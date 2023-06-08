«Милану» интересен тренер из Испании

«Милан» может пойти на смену главного тренера в обозримом будущем. Как сообщает TodoFichaes, «россонери» интересен рулевой «Хетафе» Хосе Бордалас. Отмечается, что 59-летнему специалисту интересен вариант с «Миланом», но «Хетафе» надеется сохранить его.

Второй раз в карьере Хосе Бордалас принял «Хетафе» в конце апреля. С тех пор в семи матчах команда добилась трёх побед при двух ничьих и двух поражениях. Одиннадцати очков в семи турах команде хватило для того, чтобы решить задачу по сохранению прописки в Ла Лиге на следующий сезон.

Как известно, сейчас «Милан» тренирует Стефано Пиоли.