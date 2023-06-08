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Чемпионат Италии. Серия А

Милинкович-Савич покинет «Лацио», другой клуб из Серии А начал работу над трансфером

08 Июня 2023 • 13:28 Комментировать

Полузащитник «Лацио» Сергей Милинкович-Савич с большой долей вероятности покинет команду Маурицио Сарри этим летом. Напомним, у серба остаётся год по контракту с «бьянкочелести». Это значит, что «Лацио» будет вынужден отпустить его по скидке, чтобы не потерять через год бесплатно.

Издание Il Messaggero сообщает, что туринский «Ювентус» уже начал предпринимать первые шаги для осуществления трансфера Милинковича-Савича. Сам футболист открыт к переходу в команду Массимилиано Аллегри.

Сергей в прошедшем сезоне Серии А отметился 9 голами и 8 ассистами, чем помог своей команде финишировать на втором месте.

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Евро-Футбол.Ру,
Лацио Ювентус Сергей Милинкович-Савич трансферы футбола - лето 2023
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