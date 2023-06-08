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Чемпионат Италии. Серия А

Мората – один из вариантов для «Ювентуса» в случае ухода

08 Июня 2023 • 12:57 Комментировать

Нападающий мадридского «Атлетико» Альваро Мората скоро может вернуться в туринский «Ювентус». По информации от La Gazzetta dello Sport, если «старую синьору» этим летом покинет основной форвард Душан Влахович, одним из кандидатов ему на замену станет как раз Мората.

Напомним, Мората уже дважды переходил в «Ювентус» в своей карьере. Суммарно футболист провёл в команде четыре года. В конце прошлой кампании «старая синьора» не стала выкупать испанца на постоянной основе у мадридского «Атлетико», но сейчас «матрасники» будут больше открыты к продаже.

Мората закончил сезон с 13 голами в чемпионате Испании. В октябре нападающему исполнится 31 год.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Атлетико Мадрид Альваро Мората трансферы футбола - лето 2023
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