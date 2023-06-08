Кто будет представлять Италию в еврокубках-2023/24

В Италии завершился сезон, и теперь мы знаем всех представителей Серии А, которые выступят в еврокубках в будущем сезоне. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» представляет эти команды.

В следующем сезоне Италию в Лиге чемпионов будут представлять четыре команды. Успех «Интера» в решающем матче текущего розыгрыша главного еврокубка это количество никак не изменит. При этом в распределение мест вмешались неспортивные события. Как известно, «Ювентус» был оштрафован на десять очков. Если прибавить туринцам эти баллы, то они оказались бы в топ-4, но это решение уже изменено не будет.

Лига чемпионов

В итоге в Лигу чемпионов пробился «Наполи», который в текущем розыгрыше турнира дошёл до четвертьфинала еврокубка, полуфиналист «Милан» и финалист «Интер». Компанию им составил «Лацио», который не слишком часто пробивается в турнир, тем интереснее будет смотреть за игрой подопечных Маурицио Сарри.

Лига Европы

«Аталанта» вновь не сумела дотянуться до Лиги чемпионов, оставшись пятой. Эта позиция даст бергамаскам право сыграть в Лиге Европы. Вместе с «Аталантой» в Лиге Европы выступит «Рома». Римляне заняли шестое место, но благодаря победе «Интера» в Кубке Италии, столичный клуб окажется во втором по значимости еврокубке, а не в Лиге конференций. Правда, в самой «Роме» мечтали о месте в Лиге чемпионов, но в решающем матче Лиги Европы этого сезона подопечные Жозе Моуринью уступили «Севилье».

Лига конференций

Многострадальный «Ювентус» в итоге с учётом штрафа по очкам занял седьмое место. Эта позиция даёт право туринцам выступить в Лиге конференций, но едва ли «Старой синьоре» хоть сколько-нибудь интересно играть в этом турнире. Хотя, с другой стороны, у «Ювентуса» давно не было побед в еврокубках, и даже успех в третьем по значимости соревновании континента станет неким облегчением.

Самая грустная ситуация сложилась у «Фиорентины». Флорентийцы стали восьмыми в Серии А, что не даёт им права пробиться в еврокубки. К тому же «Фиорентина» проиграла два финала за сезон: Кубка Италии и Лиги конференций. В итоге «фиалки» не смогли пробиться в континентальные соревнования.

Место Команда Очки 1 «Наполи» 90 2 «Лацио» 74 3 «Интер» 72 4 «Милан» 70 5 «Аталанта» 64 6 «Рома» 63 7 «Ювентус» 62

Роман Андреев