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Чемпионат Италии. Серия А

Кто будет представлять Италию в еврокубках-2023/24

08 Июня 2023 • 13:30 Комментировать

В Италии завершился сезон, и теперь мы знаем всех представителей Серии А, которые выступят в еврокубках в будущем сезоне. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» представляет эти команды.

В следующем сезоне Италию в Лиге чемпионов будут представлять четыре команды. Успех «Интера» в решающем матче текущего розыгрыша главного еврокубка это количество никак не изменит. При этом в распределение мест вмешались неспортивные события. Как известно, «Ювентус» был оштрафован на десять очков. Если прибавить туринцам эти баллы, то они оказались бы в топ-4, но это решение уже изменено не будет.

Лига чемпионов

В итоге в Лигу чемпионов пробился «Наполи», который в текущем розыгрыше турнира дошёл до четвертьфинала еврокубка, полуфиналист «Милан» и финалист «Интер». Компанию им составил «Лацио», который не слишком часто пробивается в турнир, тем интереснее будет смотреть за игрой подопечных Маурицио Сарри.

Лига Европы

«Аталанта» вновь не сумела дотянуться до Лиги чемпионов, оставшись пятой. Эта позиция даст бергамаскам право сыграть в Лиге Европы. Вместе с «Аталантой» в Лиге Европы выступит «Рома». Римляне заняли шестое место, но благодаря победе «Интера» в Кубке Италии, столичный клуб окажется во втором по значимости еврокубке, а не в Лиге конференций. Правда, в самой «Роме» мечтали о месте в Лиге чемпионов, но в решающем матче Лиги Европы этого сезона подопечные Жозе Моуринью уступили «Севилье».

Лига конференций

Многострадальный «Ювентус» в итоге с учётом штрафа по очкам занял седьмое место. Эта позиция даёт право туринцам выступить в Лиге конференций, но едва ли «Старой синьоре» хоть сколько-нибудь интересно играть в этом турнире. Хотя, с другой стороны, у «Ювентуса» давно не было побед в еврокубках, и даже успех в третьем по значимости соревновании континента станет неким облегчением.

Самая грустная ситуация сложилась у «Фиорентины». Флорентийцы стали восьмыми в Серии А, что не даёт им права пробиться в еврокубки. К тому же «Фиорентина» проиграла два финала за сезон: Кубка Италии и Лиги конференций. В итоге «фиалки» не смогли пробиться в континентальные соревнования.

Место
Команда
Очки
1

«Наполи»

90
2

«Лацио»

74
3

«Интер»

72
4

«Милан»

70
5

«Аталанта»

64
6

«Рома»

63
7

«Ювентус»

62

Роман Андреев


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Евро-Футбол.Ру,
Лацио Интер Милан Ювентус Аталанта Серия А Наполи
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