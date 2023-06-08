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Чемпионат Италии. Серия А

Канчельскис считает, что Кокорин помог бы «Фиорентине» в финале Лиги конференций

08 Июня 2023 • 11:30 Комментировать
Фиорентина
1:2
Вест Хэм
окончен

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис высказался о поражении «Фиорентины» в финале Лиги конференций от «Вест Хэма» (1:2).

По мнению эксперта, российский нападающий «фиалок» Александр Кокорин, проведший минувший сезон в составе кипрского «Ариса», мог бы помочь «Фиорентине» в игре против «Вест Хэма».

«Жалко, что проиграли. Могли бы зацепиться, но это футбол. Помог бы Кокорин «Фиорентине»? Теоретически да. Но, думаю, в этот момент он уже отдыхает и готовится к предсезонке», — приводит слова Канчельскиса «Спорт-Экспресс».

В прошедшем сезоне 32-летний Кокорин провёл за «Арис» 30 матчей, забил 13 голов и отдал шесть результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает бывшего игрока сборной России в 1 миллион евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Фиорентина Александр Кокорин Андрей Канчельскис
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