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Чемпионат Италии. Серия А

Анчелотти прокомментировал увольнение Мальдини из «Милана»

08 Июня 2023 • 11:26 Комментировать

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти высказался насчёт увольнения Паоло Мальдини с поста спортивного директора «Милана». Напомним, итальянский специалист тренировал Паоло у руля «россонери» и выиграл вместе с футболистом два титула Лиги чемпионов.

«То, что произошло с Мальдини показывает недостаток исторической культуры, отсутствие уважение к традициям «Милана». Возможно, история не всегда побеждает, но она по крайней мере учит нас побеждать», – цитирует Анчелотти Il Giornale.

Напомним, Мальдини в статусе спортивного директора помог «Милану» год назад выиграть чемпионат Италии.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Милан Карло Анчелотти Паоло Мальдини
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