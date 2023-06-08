Анчелотти прокомментировал увольнение Мальдини из «Милана»

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти высказался насчёт увольнения Паоло Мальдини с поста спортивного директора «Милана». Напомним, итальянский специалист тренировал Паоло у руля «россонери» и выиграл вместе с футболистом два титула Лиги чемпионов.

«То, что произошло с Мальдини показывает недостаток исторической культуры, отсутствие уважение к традициям «Милана». Возможно, история не всегда побеждает, но она по крайней мере учит нас побеждать», – цитирует Анчелотти Il Giornale.

Напомним, Мальдини в статусе спортивного директора помог «Милану» год назад выиграть чемпионат Италии.