Великие завершают карьеру: Ибрагимович больше выйдет на футбольное поле

Один из самых непредсказуемых нападающих поколения завершил карьеру игрока. Казалось, что футбол мог закончиться, а Ибрагимович будет вечен. Но всему приходит конец, даже самой невероятной карьере. Почти тысяча матчей на мировой арене, более полутысячи забитых мячей… Эмоции от ухода Златана Ибрагимовича из большого футбола уже поостыли, поэтому сетевое издание «Евро-Футбол» вспомнит о самых знаковых событиях в его карьере.

«Аякс»

Папа из Боснии, мама из Хорватии, но встретились родители будущей суперзвезды в Швеции. Там же появился на свет маленький Златан. Начало большого пути Ибрагимовича началось с «Мальмё», но впервые на международной арене на него обратили внимание в составе «Аякса». Технический директор клуба Лео Бенхаккер и тренер Ко Адриансе увели Златана из-под носа Арсена Венгера. Вероятно, наставник лондонского «Арсенала» оказался виноват сам, предложив 19-летнему Ибрагимовичу проявить себя в одном матче до подписания контракта с «канонирами». «Златан не ходит на прослушивание», – в этом ответе весь характер рослого форварда.

Италия, Испания, Франция

В общей сложности Ибрагимович становился чемпионом этих стран 12 раз. Правда, два титула, завоёванные в составе «Ювентуса» в сезонах-2004/05 и 2005/06 были аннулированы по причине известной истории, именуемой «Кальчополи». Конечно же, самый запоминающийся титул – последний. В сезоне-2021/22 сорокалетний Ибрагимович приехал в «Милан» «туристом», как считали многие. Но швед и не думал играть без мотивации. 23 гола, 8 забитых мячей и столь долгожданный титул в главной команде в карьере Златана.

Златанер

Летом 2012 года Ибрагимович за 20 млн евро перешёл в «ПСЖ». Вместе с французским клубом швед четыре сезона подряд выигрывал звание чемпиона страны, завоевав ещё и два Кубка, и три Суперкубка Франции. Неудивительно, что журналисты главного телеканала страны придумали слово «златанер», которое означает «доминировать». Во французские словари этот неологизм внесён не был, но в шведских появился практически сразу же!

Гол на каждой минуте

Златан Ибрагимович, Луис Суарес и Криштиану Роналду могут похвастать тем, что забивали на каждой минуте матча, начиная от его начала и заканчивая основным временем. Именно швед стал первым, кто удостоился сделать столь своеобразный матч-трик. Неудивительно, что с таким голевым чутьем Ибрагимович имеет целый перечень званий лучших бомбардиров. В частности, он неоднократно становился таковым в Лиге 1 и Серии А. Кроме того, он является лучшим бомбардиром национальной сборной, имея в активе 62 забитых мяча. И каждый из его голов был невероятным. Достаточно вспомнить гол в ворота Италии пяткой на чемпионате Европы – 2004 или сумасшедший удар через себя с 30 метров, позволивший поразить ворота национальной команды Англии. За этот мяч Златан получил приз имени Пушкаша – как лучший гол года.

Фанат дорогих авто и рекордсмен

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Высококлассный форвард является фанатом дорогих автомобилей. В его гараже можно было найти машины от ведущих производителей. В том числе и Ferrari, с которым сравнивал себя Ибрагимович, пытаясь доказать свою состоятельность в «Барселоне».

Теперь, когда свободного времени станет больше, Златан наверняка пополнит свою коллекцию автомобилей. Ибрагимович успел на них заработать даже после 40 лет, установив при этом рекорд: швед стал самым возрастным бомбардиром в Серии А.

Играя за сборную Швеции, Златан Ибрагимович практически не имел шансов на успех на международном уровне. Но ему и не покорился главный клубный трофей – Лига чемпионов. При этом швед выступал на крупнейшем европейском турнире за семь разных клубов, что также является рекордом! Вероятно, великим нужно оставить хоть какой-то задел на будущее. Златан Ибрагимович наверняка приложит все усилия, чтобы в роли главного тренера завоевать этот трофей.

Константин Лицин