Итальяно: «Проиграли два финала, хотя играли очень хорошо»

«Фиорентина» вышла в финал двух турниров, сперва в Кубке Италии, а затем в Лиге конференций - но проиграла в обоих, сперва миланскому «Интеру», а затем, вчера вечером, «Вест Хэму». Наставник «фиалок» Винченцо Итальяно сокрушается - он считает, что его команда играла достаточно хорошо оба раза, чтобы заслуживать большего.

- Проиграны два финала, несмотря на очень неплохую игру - жаль. Сегодня я не думал, что мы проиграем таким образом. Мы ведь сравняли счет сразу после того, как пропустили с пенальти, были шансы, у Мандрагоры был шанс, затем заминка в середине поля - и все было кончено, - цитирует Итальяно BBC Sport.