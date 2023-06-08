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Чемпионат Италии. Серия А

Массара может оказаться в «Наполи»

08 Июня 2023 • 06:12 Комментировать

Уволенный из «Милана» Фредерик Массара может оказаться в «Наполи», который также остался без Кристиана Гинтоли - а тем, как легко догадаться, интересуется «Милан», так что речь идет о возможном размене спортивными директорами. О такой вероятности сообщает итальянское издание Corriele del Mezzogiorno.

Не стоит, однако, забывать и о том, что у Гинтоли есть также вариант с туринским «Ювентусом», и, если он отправится туда, вся ситуация на этом сегменте «трансферного рынка» также может измениться.

Напомним, что чемпионом с закончившемся сезоне стал «Наполи», второе место занял римский «Лацио». 

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Наполи Фредерик Массара Кристиан Гинтоли
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