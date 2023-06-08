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Чемпионат Италии. Серия А

Пануччи: «Без Мальдини «Милану» будет трудно»

08 Июня 2023 • 04:54 Комментировать

Бывший защитник итальянского «Милана» Кристиан Пануччи расстроен уходом Паоло Мальдини, у которого он учился уму--разуму в 90-е годы прошлого столетия, когда защищал цвета клуба. Он считает, что клуб проиграет от подобных перемен.

- Паоло - ответственный человек, как и подобает бывшему капитану. Я думаю, что у Мальдини и Массары были слишком амбициозные и смелые планы, которые не подошли другой стороне. Я разочарован и расстроен, я думаю, что для «Милана» настали непростые времена, - цитирует слова Пануччи pianetamilan.it.

Пануччи выступал за итальянский клуб с 1993 по 1996 год.

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Паоло Мальдини Кристиан Пануччи
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