Пануччи: «Без Мальдини «Милану» будет трудно»

Бывший защитник итальянского «Милана» Кристиан Пануччи расстроен уходом Паоло Мальдини, у которого он учился уму--разуму в 90-е годы прошлого столетия, когда защищал цвета клуба. Он считает, что клуб проиграет от подобных перемен.

- Паоло - ответственный человек, как и подобает бывшему капитану. Я думаю, что у Мальдини и Массары были слишком амбициозные и смелые планы, которые не подошли другой стороне. Я разочарован и расстроен, я думаю, что для «Милана» настали непростые времена, - цитирует слова Пануччи pianetamilan.it.

Пануччи выступал за итальянский клуб с 1993 по 1996 год.