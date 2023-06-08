Капелло: «Новая жизнь Златана будет непростой»

Бывший наставник российской сборной Фабио Капелло, в прошлом работавший со Златаном Ибрагимовичем, считает, что тому будет несколько сложно после окончания карьеры, так как перед ним встанет непростой выбор, а также новые вызовы в сферах, которые ему не столь понятны и известны, как футбольное поле.

- Я думаю, что для него начало новой жизни будет не таким простым. Он погрузится в новый для себя мир, с новыми вызовами. Я считаю, что он может быть хорошим руководителем команды, или важным представительским лицом для футбола в целом, - цитирует слова Капелло pianetamilan.it.