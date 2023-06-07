​Димарко рассказал о своей дружбе с Лукаку

Итальянский защитник миланского «Интера» Федерико Димарко рассказал о том, что его связывают крепкие дружеские отношения с бельгийским нападающим Ромелу Лукаку - порой они даже вместе режутся в SonyPlaystation, уточнил Димарко.

- Мы очень много общаемся даже вне поля, причем еще когда я даже не играл в «Интере», а выступал за «Верону». С ним общаемся - о футболе, но не только о футболе, о частной жизни также. А вечерами иногда сражаемся в Playstation, - цитирует слова Димарко fcinter1908.it.

Димарко принадлежит миланскому клубу с 2018 года, но стабильно выступает в нем лишь второй год.