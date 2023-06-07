Мхитарян оправился от травмы и сможет выступить в финале Лиги чемпионов

Армянский полузащитник Генрих Мхитарян, важный элемент «Интера» в текущем сезоне, оправился от травмы и сможет сыграть через 72 часа в финале Лиги чемпионов, сообщает итальянское новостное агентство ITASportPress. Хотя, скорее всего, не с самой первой минуты матча, уточняет источник.

Напомним, что игра состоится в субботу, десятого июня, «Интер» сыграет в Стамбуле с «Манчестер Сити». В настоящий момент проходит финальный матч другого европейского кубка, но также с участием итальянского клуба - «Фиорентина» сражается с «Вест Хэмом». Следить за игрой можно по ссылке.