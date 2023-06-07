Димарко: «Считаю, что Серия А растёт»

Защитник миланского «Интера» Федерико Димарко считает, что успехи итальянских клубов в европейских клубах показывают, что итальянский футбол растет. В финалах всех трех европейских турниров в этом году играют клубы из Италии - «Рома» уже проиграла финал Лиги Европы «Севилье», сегодня «Фиорентина» сразится с «Вест Хэмом», а в субботу «Интер» сыграет с «Манчестер Сити».

- Серия А выросла? Думаю, что это так. Каждый год я вижу все больше иностранных игроков, желающих перебраться сюда. Уровень чемпионата растет, - цитирует слова Димарко fcinter1908.it.

Матч между «Фиорентиной» и «Вест Хэмом» начнется в 22 часа по московскому времени.