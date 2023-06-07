Вслед за Мальдини из «Милана» уволен и Массара

Новость, которая не особо удивляет - после расставания с Паоло Мальдини американский владелец «Милана» Джерри Кардинале уволил и его помощника Фредерика Массару. Объявление об этом появилось некоторое время тому назад.

В коротком сообщении пресс-служба клуба сухо поблагодарила Массару за работу и пожелала ему успехов в дальнейшем. Массара лишь несколько дней не дотянул до четырех лет работы на «Милан» - его на эту должность назначили 21 июня 2019 года.

В прошлом году его признали лучшим спортивным директором года в Италии - это была награда за победу «Милана» в Серии А, которую в клубе ждали одиннадцать лет.