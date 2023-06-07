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Чемпионат Италии. Серия А

Вслед за Мальдини из «Милана» уволен и Массара

07 Июня 2023 • 19:53 Комментировать

Новость, которая не особо удивляет - после расставания с Паоло Мальдини американский владелец «Милана» Джерри Кардинале уволил и его помощника Фредерика Массару. Объявление об этом появилось некоторое время тому назад.

В коротком сообщении пресс-служба клуба сухо поблагодарила Массару за работу и пожелала ему успехов в дальнейшем. Массара лишь несколько дней не дотянул до четырех лет работы на «Милан» - его на эту должность назначили 21 июня 2019 года.

В прошлом году его признали лучшим спортивным директором года в Италии - это была награда за победу «Милана» в Серии А, которую в клубе ждали одиннадцать лет. 

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Фредерик Массара
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