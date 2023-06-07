Капелло рассказал, как учил тонкостям Ибрагимовича

Бывший наставник туринского «Ювентуса» Фабио Капелло поведал общественности о том, как проводил «огранку» таланта Златана Ибрагимовича. Шведский нападающий очень понравился Капелло после того, как обратить внимание на него ему посоветовал Паоло Мальдини. Это было в 2004 году.

- Я показывал ему финты и манеру игры ван Бастена. Сейчас я мог бы показывать такие же финты Леау для нового молодого перспективного нападающего. А Ибрагимович - человек, который очень быстро все схватывает, - цитирует слова Капелло pianetamilan.it.

Ибрагимович выступал за «Юве» с 2004 по 2006 год.