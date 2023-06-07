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Чемпионат Италии. Серия А

Капелло: «Первым об Ибрагимовиче мне рассказал Мальдини»

07 Июня 2023 • 18:51 Комментировать

Итальянский специалист Фабио Капелло рассказал о том, как он впервые услышал о Златане Ибрагимовиче, с которым работал в бытность наставником туринского «Ювентуса». По его словам, ему рассказал о новой звезде европейского футбола Паоло Мальдини, выступавший за конкурирующий «Ювентус».

- Мальдини был первым, кто рассказал мне об Ибрагимовиче. Он сказал мне, что у него выдающаяся голова. И его финты произвели на меня впечатление с первого же взгляда. И я захотел его в «Ювентус», - заявил Фабио Капелло, слова которого цитирует pianetamilan.it.

Ибрагимович выступал за туринский клуб с 2004 по 2006 год. 

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Евро-Футбол.Ру,
Фабио Капелло Ювентус Златан Ибрагимович Паоло Мальдини
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