Абрахам перенёс операцию, он вернётся к концу года

Для нападающего «Ромы» Тэмми Абрахама сезон завершился на минорной ноте. В матче последнего тура против «Специи» англичанин получил серьёзную травму колена. Как сообщает в социальных сетях авторитетный инсайдер Фабрицио Романо, в среду Абрахам успешно перенёс операцию на передней крестообразной связке. Ожидается, что Тэмми вернётся в строй в ноябре или начале декабря.

Учитывая травму, Абрахам вряд ли покинет «Рому» в летнее трансферное окно, хотя слухи связывают 25-летнего футболиста с несколькими клубами.

В сезоне 2022/2023 Тэмми Абрахам забил девять голов и отдал семь голевых передач в 54 матчах.