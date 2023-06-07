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Абрахам перенёс операцию, он вернётся к концу года

07 Июня 2023 • 18:32 Комментировать (1)

Для нападающего «Ромы» Тэмми Абрахама сезон завершился на минорной ноте. В матче последнего тура против «Специи» англичанин получил серьёзную травму колена. Как сообщает в социальных сетях авторитетный инсайдер Фабрицио Романо, в среду Абрахам успешно перенёс операцию на передней крестообразной связке. Ожидается, что Тэмми вернётся в строй в ноябре или начале декабря.

Учитывая травму, Абрахам вряд ли покинет «Рому» в летнее трансферное окно, хотя слухи связывают 25-летнего футболиста с несколькими клубами.

В сезоне 2022/2023 Тэмми Абрахам забил девять голов и отдал семь голевых передач в 54 матчах.

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Рома Тэмми Абрахам
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ЮвиК
07 Июня 2023 в 18:57
Здоровья.
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